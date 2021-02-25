Большунов отказался общаться с прессой после спринта на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов отказался общаться с прессой после спринтерской гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, сообщает ТАСС.

По итогам гонки россиянин занял четвертое место. После финиша спортсмен отказался посещать микст-зону. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее сообщалось, что весь пьедестал в спринте заняли норвежские лыжники.