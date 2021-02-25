В России отреагировали на информацию о возможном проведении Евро в Англии

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном проведении турнира только в Англии.

«Такой вопрос никогда не обсуждался, я об этом ничего не слышал. Буквально вчера было большое совещание УЕФА и всех городов-организаторов, где обсуждались конкретные планы и сценарии Евро на ближайшие три месяца», — цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант проведения Евро-2020 в одной стране из-за пандемии коронавируса. Основным кандидатом является Англия.