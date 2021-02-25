Промес: уйду только тогда, когда сделаю «Спартак» чемпионом

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о своем уходе из клуба.

Прощаясь с командой в 2018 году, он сказал «увидимся снова».

«Для меня в тот момент было сложно прощаться со Спартаком. Когда я пришел, я сказал, что уйду только после того, как выиграю титул. Мы стали чемпионами, выиграли Суперкубок. Мечты сбываются, я снова пришел сюда. И теперь я могу сказать болельщикам те же слова: я уйду только тогда, когда сделаю «Спартак» чемпионом», — сказал Промес во время пресс-конференции.

24 февраля «Спартак» объявил о переходе футболиста из «Аякса». Сумма трансфера составила €8,5 млн, а с учетом бонусов может вырасти до €11 млн.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах за «Аякс», в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Спартаке» рассказали о сложностях при переходе Промеса.