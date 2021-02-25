Промес оценил свою форму после перехода в «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес оценил свою форму.

«Я нахожусь в отличной форме. Тренировался индивидуально. Как играть в футбол, забыть нельзя. У меня не будет проблем для быстрой адаптации. Я готов выступать на самом высоком уровне. Это то, почему я здесь. Я здоров, у меня нет никаких проблем. Я готов выступать уже сейчас. Все зависит от решения тренера», — сказал Промес во время пресс-конференции.

24 февраля «Спартак» объявил о переходе футболиста из «Аякса». Сумма трансфера составила €8,5 млн, а с учетом бонусов может вырасти до €11 млн.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах за «Аякс», в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Спартаке» рассказали о сложностях при переходе Промеса.