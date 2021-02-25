В «Спартаке» рассказали о сложностях при переходе Промеса

Управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о сложностях при переходе нападающего Квинси Промеса из амстердамского «Аякса».

«Все проходило очень тяжело, но теперь мы можем с уверенностью сказать, что Промес — игрок «Спартака». Еще вчера мы были не уверены, что трансфер состоится. Были трудности в том числе и с перелетом. Но с участием Квинси нам удалось добиться трансфера. Поздравляю всех. Приход Квинси усилит наш чемпионат», — заявил Мележиков во время пресс-конференции.

24 февраля «Спартак» объявил о переходе футболиста из «Аякса». Сумма трансфера составила €8 млн, а с учетом бонусов может вырасти до €11 млн.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах за «Аякс», в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Спартак» опубликовал в Instagram видео с Промесом.