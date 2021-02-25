Промес подписал контракт со «Спартаком»

Нападающий Квинси Промес подписал контракт с московским «Спартаком», сообщается на официальном сайте красно-белых.

Соглашение с нидерландским форвардом рассчитано на 3,5 года.

24 февраля «Спартак» объявил о переходе футболиста из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера составила €8 млн, а с учетом бонусов может вырасти до €11 млн.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах за «Аякс», в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Спартак» опубликовал в Instagram видео с Промесом.