Клебо выиграл спринт на чемпионате мира, Большунов — четвертый

На чемпионате мира — 2021 по лыжным видам спорта завершился мужской финал спринта классическим стилем.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо, а второе и третье места заняли его соотечественники Эрик Вальнес и Ховард Тёугбёль соответственно.

Россиянин Александр Большунов показал четвертый результат, Сергей Устюгов финишировал пятым.

Ранее сообщалось, что Йоанна Сундлинг выиграла классический спринт на ЧМ, россиянки не вышли в финал.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2021.

Мужчины. Спринт. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.01,30

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — +0,66

3. Ховард Тёугбёль (Норвегия) — +0,80

4. Александр Большунов (Россия) — +5,92

5. Сергей Устюгов (Россия) — +17,41

6. Оскар Свенссон (Швеция) — +20,49.