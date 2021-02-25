Сундлинг выиграла классический спринт на ЧМ, россиянки не вышли в финал
Игорь Игнатов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На чемпионате мира — 2021 по лыжным гонкам завершился женский финал спринта классическим стилем.
Победительницей стала представительница Швеции Йоанна Сундлинг, серебро завоевала Майкен Касперсен Фалла из Норвегии, а замкнула тройку лучших словенка Анамария Лампич.
Российские лыжницы выбыли из борьбы за медали на стадии четвертьфинала.
Ранее сообщалось, что Александр Большунов и Сергей Устюгов пробились в финал спринта на чемпионате мира.
Лыжные гонки. Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф
Спринт классический стилем. Женщины
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.36,8.
2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — +2,32.
3. Анамария Лампич (Словения) — +2,35.