Трое россиян квалифицировались в полуфинал спринта на ЧМ
Игорь Игнатов
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Трое российских лыжников успешно преодолели стадию 1/4 финала классического спринта на чемпионате мира.
В полуфинал пробились Александр Большунов и Глеб Ретивых, выигравшие свои забеги, а также Сергей Устюгов, ставший вторым. Александр Терентьев, занявший третье место, вылетел.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонок в первый день ЧМ-2021 в Оберстдорфе.
Ранее сообщалось, что российские лыжницы не сумели выйти в полуфинал спринта на ЧМ.