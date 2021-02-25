Промес: «Спартак» — это нечто особенное

«Спартак» опубликовал в Instagram видео с новичком команды Квинси Промесом, перешедшим в клуб в зимнее трансферное окно из «Аякса».

29-летний футболист признался, что «Спартак» в его карьере занимает особенное место.

«Знаете, всю карьеру я играл в красно-белом. Во всех клубах! Так что это нормально. Но вот это — нечто особенное», — произнес Промес, указывая на эмблему «Спартака».

Промес выступал в составе «Спартака» с 2014 по 2018 год. В футболке красно-белых становился чемпионом России.

Ранее сообщалось, что Промес прошел медосмотр в «Спартаке».