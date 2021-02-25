Промес: «Спартак» — это нечто особенное
Игорь Игнатов
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«Спартак» опубликовал в Instagram видео с новичком команды Квинси Промесом, перешедшим в клуб в зимнее трансферное окно из «Аякса».
29-летний футболист признался, что «Спартак» в его карьере занимает особенное место.
«Знаете, всю карьеру я играл в красно-белом. Во всех клубах! Так что это нормально. Но вот это — нечто особенное», — произнес Промес, указывая на эмблему «Спартака».
Промес выступал в составе «Спартака» с 2014 по 2018 год. В футболке красно-белых становился чемпионом России.
Ранее сообщалось, что Промес прошел медосмотр в «Спартаке».