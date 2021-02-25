Ставший открытием Australian Open Карацев планирует сыграть на Олимпиаде
Игорь Игнатов
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Российский теннисист Аслан Карацев подтвердил намерение выступить предстоящим летом на Олимпийских играх в Токио.
«В Токио я хотел бы сыграть, скорее всего, выступлю там. А в ближайших планах турниры в Дохе, Дубае и Майами», — цитирует Карацева пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).
27-летний Карацев на прошедшем Открытом чемпионате Австралии впервые в карьере пробился в основную сетку турнира «Большого шлема». По итогам мэйджора россиянин дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю Новаку Джоковичу.
Ранее сообщалось, что Карацев поднялся на 72 строчки рейтинга АТР.