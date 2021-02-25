Снявшаяся для Maxim Туктамышева: я довольна своим телом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что ей нравится в своем теле.

Ранее сообщалось, что 24-летняя спортсменка украсит обложку мартовского номера мужского журнала Maxim.

«Глаза. Кисти. И запястья. Это самые худые части тела, поэтому и люблю их больше всего. Хотя в целом я довольна своим телом. Многие девушки грустят из-за внешности, однако их изъяны мерещатся только им. Раньше я комплексовала из-за роста — метр с кепкой, но сейчас кайфую даже от своей миниатюрности. Это же забавно, когда я все-таки дотягиваюсь до верхних кнопок в лифте, но подставляю стул, чтобы достать кофту из шкафа», — объяснила Туктамышева в интервью изданию.

Туктамышева — чемпионка Европы 2015 года в одиночном катании.