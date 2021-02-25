Промес прошел медосмотр в «Спартаке»

Нидерландский полузащитник Квинси Промес завершает трансфер из «Аякса» в московский «Спартак».

Как рассказал глава департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов в комментарии для «Р-Спорт», 29-летний футболист успешно прошел медицинский осмотр и в ближайшее время готов поставить подпись в контракте с клубом.

Переход Промеса обойдется «Спартаку» в €8,5 млн, как сообщили в «Аяксе». С учетом бонусов сумма может вырасти до €11 млн.

Ранее Промес определился с игровым номером в «Спартаке».