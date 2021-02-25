ЦСКА официально подтвердил возвращение Помазуна из «Урала»

Вратарь Илья Помазун официально отозван московским ЦСКА из аренды в «Урале» в последний день зимнего трансферного окна. Соответствующее подтверждение опубликовано на сайте армейцев.

«Клуб воспользовался опцией в соглашении с «Уралом» о переходе Помазуна и досрочно прервал аренду своего воспитанника. Мы благодарим «Урал» за понимание в сложившейся ситуации и за содействие в оперативном оформлении всех документов», — сказано в объявлении пресс-службы армейцев.

24-летний Помазун был арендован «Уралом» прошлым летом. В нынешнем сезоне голкипер провел 17 матчей в чемпионате России, пропустил 20 мячей и пять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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