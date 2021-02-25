Капризов набрал 15-е очко в НХЛ и помог «Миннесоте» одолеть «Колорадо»

«Миннесота Уайлд» на гостевой площадке одержала победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «дикарей».

В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Матс Цуккарелло, Зак Паризе, Маркус Фолиньо, Райан Хартман и Нико Штурм, оформивший дубль.

У «лавин» голами отметились Джей Ти Комфер и Назем Кадри.

Среди российских хоккеистов у «Эвеланш» нападающий Валерий Ничушкин за более чем 11 минут игрового времени нанес два броска в створ ворот и заработал показатель полезности «-1», а у «Миннесоты» Кирилл Капризов провел на льду 14 минут, сделал две результативные передачи, тем самым набрав в НХЛ 14-е и 15-е очко соответственно, совершил один бросок по воротам и завершил матч с показателем полезности «+1».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 2:6(0:1, 1:2, 1:3)

0:1 — Цуккарелло (Капризов, Раск) — 09:44 5х4

1:1 — Ти Комфер (Жирар, Тэйвз) — 27:21

1:2 — Паризе (Дамба, Фолиньо) — 32:31

1:3 — Фолиньо (Хартман) — 35:11 4х5

2:3 — Кадри (Рантанен, Макар) — 43:00 5х4

2:4 — Хартман (Капризов, Цуккарелло) — 51:56

2:5 — Штурм (Бьюгстад, Бонино) — 52:59

2:6 — Штурм — 57:32 (en)