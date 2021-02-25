«Самоубийство для футбола»: в «Аталанте» раскритиковали судейство в матче с «Реалом»

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини подверг резкой критике работу арбитров в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:1). Встречу обслужила немецкая бригада рефери во главе с Тобиасом Штилером. Наставник черно-синих обратил внимание на эпизод, который произошел в первой половине первого тайма, когда прямую красную карточку получил игрок бергамасков Ремо Фройлер. Игрок у своей штрафной площади нарушил правила на Форлане Менди, и Штилер расценил это как фол последней надежды. В итоге «Аталанта» в меньшинстве уступила «Реалу».

«Рефери убил игру. Если я сейчас скажу что-то, то УЕФА дисквалифицирует меня, но это самоубийство для футбола! Если судьи не могут определить разницу между отбором мяча и фолом, то им лучше найти другую работу. У рефери есть повторы, но даже с VAR они принимают неправильные решения. Ты так долго ждешь матча, этого вечера, а потом несколько людей все портят», — цитирует Гасперини Football Italia.

Ответный матч состоится в Мадриде 16 марта.

Ранее работу судей матча «Аталанта» — «Реал» раскритиковал бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.