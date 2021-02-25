Тренер «Аталанты» оправдался за обидное поражение в матче с «Реалом»

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда потерпела поражение от мадридского «Реала». По словам специалиста, на игре бергамасков сказалось удаление, которое произошло на 17-й минуте встречи, когда за фол последней надежде прямую красную карточку получил Ремо Фройлер.

«Мы не смогли провести матч так, как планировали, и это печально. После удаления пошла совсем другая игра, нам пришлось обороняться, что давалось нам весьма неплохо. У нас остался всего один шанс. Мы должны победить в Мадриде, другого не дано», — цитирует Гасперини пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится в Мадриде 16 марта.