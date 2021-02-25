Отстраненный из-за коронавируса российский хоккеист вернется в команду

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Александр Барабанов в ближайшее время вернется в расположение команды. Об этом сообщил обозреватель Sportsnet Эллиот Фридман в своем Twitter.

По информации источника, 26-летний форвард был исключен из писка отстраненных из-за коронавируса игроков, куда был отправлен ранее из-за сомнительного результата на COVID-19.

С нынешнего сезона НХЛ отстраняет хоккеистов в случае положительных или сомнительных результатов теста на коронавирус, возникновения симптомов заболевания или контакта с зараженными COVID-19. В текущий момент лига отстранила восьмерых хоккеистов. До этого момента Барабанов был единственным представителем России.