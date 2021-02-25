Отстраненный из-за коронавируса российский хоккеист вернется в команду
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Александр Барабанов в ближайшее время вернется в расположение команды. Об этом сообщил обозреватель Sportsnet Эллиот Фридман в своем Twitter.
По информации источника, 26-летний форвард был исключен из писка отстраненных из-за коронавируса игроков, куда был отправлен ранее из-за сомнительного результата на COVID-19.
С нынешнего сезона НХЛ отстраняет хоккеистов в случае положительных или сомнительных результатов теста на коронавирус, возникновения симптомов заболевания или контакта с зараженными COVID-19. В текущий момент лига отстранила восьмерых хоккеистов. До этого момента Барабанов был единственным представителем России.
Tomas Hertl, K'Andre Miller added to COVID protocol list; Alexander Barabanov and Justin Braun removed— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) February 24, 2021