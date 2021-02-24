Промес определился с игровым номером в «Спартаке»
Перешедший из амстердамского «Аякса» в московский «Спартак» Квинси Промес будет выступать под 24-м игровым номером. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.
После того как «Спартак» объявил о переходе Промеса, в СМИ появились слухи о том, что нидерландский вингер может взять себе десятый игровой номер, который сейчас принадлежит Зелимхану Бакаеву. Это, в свою очередь, могло породить конфликт в команде.
В итоге Промес выбрал себе 24-й номер. Под ним же голландец выступал с момента своего первого прихода в «Спартак» в 2014 году. Позднее, зимой 2016 года, Промес поменял свой номер на десятый.
Ранее сообщалось, что «Спартак» находится в поиске нового клуба для отзаявленного из-за Промеса Педро Роши.
Номер, с которого всё началось. Номер, под которым всё продолжится.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021
Официально: Квинси будет играть за «Спартак» под 2️⃣4️⃣-м номером! ��