«Он мне несимпатичен»: Назаров отказался от встречи с Панариным
Андрей Сенченко
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Хоккейный тренер Андрей Назаров исключил любую возможность встречи с российским нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемием Панариным.
«Мы не встретимся. Я сделаю все, чтобы с Панариным не пересекаться. Мне он несимпатичен», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».
22 февраля Назаров дал резонансное интервью «Комсомольской правде», обвинив Панарина в избиении 18-летней девушки. По словам тренера, эпизод произошел в 2011 году, когда он возглавлял «Витязь», а хоккеист выступал за подольский клуб.
Ранее одноклубник Панарина Михаил Анисин, который является свидетелем того эпизода, заявил, что Панарин не бил девушку.