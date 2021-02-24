Болельщикам могут разрешить выезжать за границу во время Евро-2020

Медицинский советник Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Даниэль Кох рассказал о том, в каком формате пройдет чемпионат Европы грядущим летом. По его словам, организационный комитет турнира совместно с УЕФА рассматривают возможность допуска зрителей на стадионы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters, решение о количестве болельщиков, которым будет разрешено посещать матчи континентального первенства, будет принято в начале апреля. При этом зрителям, имеющим билеты на матчи Евро-2020, вероятно, разрешат выезжать в другие страны.

Изначально чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на лето 2021 года. Согласно новым датам, континентальное первенство пройдет в период с 11 июня по 11 июля. При этом название «Евро-2020» останется без изменений. Чемпионат примут 12 городов 12 стран Европы. От России турнир примет Санкт-Петербург, где пройдут три матча группового этапа и одна встреча в рамках четвертьфинала.

Ранее в УЕФА заверили, что чемпионат Европы состоится.