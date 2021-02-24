Слова Назарова о Панарине назвали местью за политическую позицию хоккеиста

Бывший нападающий московского «Спартака», ярославского «Локомотива» и ряда других клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Роман Людучин прокомментировал слова тренера Андрея Назарова, обвинившего форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки. 22 февраля специалист дал интервью «Комсомольской правде», рассказав о скандальном эпизоде, который якобы произошел еще в 2011 году.

Людучин в своем Telegram-канале написал, что связался с еще одним фигурантом этой истории Михаилом Анисиным, и тот опроверг слова Назарова о драке и избиении девушки.

«Анисин подвтердил, что имела место перепалка с одной из таких девиц, но никто никого не бил, не было никакой полиции и уголовного дела. Очевидно, что Назаров наговаривает на Панарина. Возможно, это месть Артему за его политическую позицию от Назарова, количество ваты в голове которого в последние годы превысило всяческие пределы», — заявил Людучин.

Ранее Анисин рассказал, как его и Панарина допрашивали полицейские по данному инциденту.