Фигурирующий в показаниях против Панарина хоккеист: мы выпили граммов 100-150

Бывший нападающий подольского «Витязя» Михаил Анисин поделился подробностями скандала, фигурантом которого стал его бывший одноклубник Артемий Панарин, ныне выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс». 22 февраля экс-наставник «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил 18-летнюю девушку. Также в компании хоккеиста находился и Анисин, который «просто сидел и пил сок». Сам Анисин, комментируя данное заявление, признался, что драки и избиения девушки не было, а также подчеркнул, что употребил немного алкоголя вместе с Панариным.

«Нам дали три выходных. Ну, какой «только сок»?! Панарин пил алкоголь. А я, Анисин, сидел с ним рядом и пил сок? Как вы это представляете? Смешно же. Неужели кто-то думает, что Тема пошел и пил в одну рожу? Через несколько часов у нас был отъезд в аэропорт. Никто тогда из нас не напивался. Может, граммов 100-150 употребили. Мы разве не люди? Что именно пили, уже не скажу. Потом попели в караоке и все», — цитирует Анисина «СЭ».

Ранее стало известно, что руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будет расследовать данное дело до тех пор, пока не будут предъявлены достоверные доказательства с участием Панарина.