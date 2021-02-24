Денис Глушаков оценил возвращение Квинси Промеса в «Спартак»

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Химки», поделился мнением о переходе нидерландского вингера Квинси Промеса в стан красно-белых. Футболисты ранее играли за «Спартак» и вместе становились чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.

«Промес — хороший футболист. Он поможет «Спартаку». Планирую ли я встретиться с ним? Пусть сначала прилетит, возобновит тренировки. Сейчас ему не до встреч будет. Потом встретимся с ним, пообщаемся», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит «Аяксу» за трансфер Промеса минимум €8,5 млн. 25 февраля игрок пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с красно-белыми.