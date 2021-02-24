Устюгов вошел в заявку российской команды на первую гонку ЧМ

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с заявкой мужской команды, которая примет участие в спринтерской гонке в рамках официального открытия чемпионата мира в немецком Оберстдорфе. Старт состоится 25 февраля.

«В спринте побегут Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов и Александр Терентьев», — цитирует РИА «Новости» тренера команды Сергея Турышева.

Под вопросом оставалось участие в гонке Сергея Устюгова, который ранее получил травму. В заявку он в итоге попал.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не смогут выступить под флагом своей страны.

На турнире команда будет называться Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены будут выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS), а в случае их побед будет исполняться гимн организации.