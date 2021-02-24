В «Спартаке» рассказали, когда Промес подпишет контракт с клубом

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал о предстоящем переходе нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.

«В среду Квинси Промес вылетит в Москву, где в случае успешного прохождения медосмотра подпишет контракт с нашим клубом», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, футболист заключит со «Спартаком» полноценный контракт, рассчитанный на 3,5 года. Сумма трансфера составит €7 млн.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Спартак» анонсировал возвращение Промеса.