Большунову грозит штраф за стычку с финским лыжником
Антон Борисов
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Российский лыжник Александр Большунов может быть оштрафован за инцидент с финским лыжником Йони Мяки на этапе Кубка мира в финском Лахти, сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, вероятность штрафа почти стопроцентная. Также спортсмен может быть наказан по очкам.
На последней прямой эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира в Лахти финн подрезал россиянина. В ответ Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в соперника. За неспортивное поведение команда россиянина была дисквалифицирована.
Ранее французский биатлонист Симон Фуркад поддержал Большунова в конфликте с финским лыжником.