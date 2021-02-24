Панин удивился внезапному наезду на Панарина

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением о ситуации с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным. Об этом сообщает «Горобзор».

Скандал вокруг хоккеиста разгорелся после интервью бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова. Согласно словам специалиста, 11 декабря после того, как «Витязь» проиграл рижскому «Динамо», Панарин отправился в бар отеля, где избил 18-летнюю девушку. На место инцидента приехала полиция, был составлен протокол. Хоккеист мог получить реальный срок, но, по словам Назарова, за игрока заступились «авторитетные жители Риги», также сообщалось, что речь шла о взятке.

«Сильно удивился непонятным высказываниям из прошлого. Мы сидели и раскручивали ситуацию. Тут по-разному можно. Пообсуждали вместе», — сказал Панин.

Ранее сообщалось, что депутат Игорь Лебедев встал на защиту Артемия Панарина.