Тайгеру Вудсу проводят операцию на ноге после ДТП
Антон Борисов
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Агент американского гольфиста Тайгера Вудса Марк Стейнберг заявил, что спортсмен получил множественные повреждения ноги после аварии, сообщает Associated Press.
Авария с участием Вудса произошла 23 февраля в городе Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния. Гольфист был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования и госпитализирован.
45-летний Вудсу является 15-кратным победителем турниров Большого шлема. Он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге.
Ранее сообщалось, что двукратного чемпиона «Формулы-1» и новичка «Альпин» Фернандо Алонсо сбила машина.