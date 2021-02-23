«Спартак» стал последним участником плей-офф КХЛ после поражения «Витязя»

Подольский «Витязь» проиграл хельсинкскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице Финляндии, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Джордан Шредер, Юлиус Юнттила и Никлас Йенсен. У гостей шайбы забросили Данила Моисеев и Маттиас Теденбю.

Поражение лишило клуб «Витязь» шансов на выход в плей-офф КХЛ. Команда с 57 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, отстав от московского «Спартака» на пять баллов.

Ранее сообщалось, что красно-белые разгромили «Сочи».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — «Витязь» (Подольск, Россия) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

1:0 — Шредер (О'Нилл, Йоэнсуу) — 15:07

1:1 — Моисеев (Пыленков, Ержабек) — 25:57 (5x4)

1:2 — Теденбю (Даугавиньш, Дергачев) — 27:02 (5x4)

2:2 — Юнттила (О'Нилл) — 39:52 (4x5)

3:2 — Йенсен (Савинайнен) — 48:19 (5x4)