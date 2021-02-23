Семин отреагировал на высказывание Миранчука о тренировках в России и Италии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на высказывание полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука о тренировках в России и Италии.

Ранее футболист заявил, что не уставал от тренировок во время выступления за «железнодорожников».

«Надо быстрее приспосабливаться к новым реалиям — вот и все. Это не значит, что уровень наших тренировок и футбола ниже, чем в Европе. Просто футболист должен быть готов бороться со всеми сложностями, которые ему встречаются», — цитирует Семина Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в 14 матчах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.