Первая лыжная гонка на чемпионате мира будет перенесена

Спринтерская гонка на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе будет перенесена из-за теплой погоды, сообщает Aftonbladet.

По информации издания, погодные условия негативно повлияли на состояние трассы. Старты, запланированные на 25 февраля, будут перенесены на утро 24 февраля. Квалификация начнется в 11.00 мск, основные заезды — в 13.30 мск.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе пройдет с 24 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Александр Большунов продолжает подготовку к чемпионату мира, несмотря на болезнь.