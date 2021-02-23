Вяльбе высказалась о состоянии Непряевой и Устюгова перед стартом ЧМ

Глава Федерации лыжного спорта России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии Натальи Непряевой и Сергея Устюгова перед стартом чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

По ее словам, Устюгов еще не до конца готов к мировому первенству.

«У Сергея по-прежнему болит нога. Доктора и массажист делают все, что могут. Сам он сказал, что если не сможет выполнить необходимую работу, то стартовать в индивидуальной гонке не сможет.



У девочек ситуация получше. Да, у Непряевой все еще болит рука, но врачи говорят, что надо тренироваться через боль — так будет эффективнее», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обвинил биатлониста Александра Логинова в пустой трате времени.