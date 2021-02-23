Голкипер «Атлетико» Облак не исключил переезда в АПЛ

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак не исключил возможности переезда в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Об этом сообщает The Times.

По его словам, в данный момент его все устраивает в Испании, однако в будущем он может решить попробовать свои силы в чемпионате Англии.

Облак назвал АПЛ привлекательным турниром для каждого футболиста на планете и заявил, что каждая игра на Туманном Альбионе крайне сложная.

Ранее сообщалось, что судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Карасев выступит на рок-фестивале с группой Catharsis.