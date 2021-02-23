Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в 14-й раз подряд забил 25+ мячей в сезоне. Об этом сообщает Goal.

36-летний португалец установил данное достижение минувшим вечером, оформив дубль в ворота «Кротоне» в матче чемпионата Италии по футболу.

Всего в текущем розыгрыше Серии А Роналду провел 19 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро по окончании текущего сезона может сменить клубную прописку.