Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Сан-Хосе Шаркс».
Встреча прошла в Сан-Хосе на арене «Эс-Эй-Пи Центр» и завершилась уверенной победой гостей со счетом 6:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матс Цукарелло, Кирилл Капризов, Айан Кол, Маркус Фолиньо, Йонас Бродин и Виктор Раск, поразивший пустые ворота.
У проигравшей команды отличились Брент Бернс и Логан Кутюр.
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