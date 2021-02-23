Лыжник Большунов простудился перед чемпионатом мира в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Большунов простудился перед чемпионатом мира в Оберстдорфе. Об этом в интервью «Советскому спорту» рассказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

По его словам, из-за этого спортсмен раньше остальных покинул тренировочный сбор основного состава национальной команды.



«К сожалению, Александр перед стартом мирового первенства подхватил легкую простуду. Чтобы не форсировать подготовку, не загонять спортсмена, было принято решение спустить его с гор раньше срока», — сказал специалист.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий подвела итоги чемпионата мира по биатлону.