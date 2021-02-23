Роналду забил всем командам Серии А в нынешнем сезоне

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился дублем в матче 23-го тура Серии А против «Кротоне».

Таким образом, 36-летний португалец стал футболистом, который сумел забить каждой команде, выступающей в чемпионате в нынешнем сезоне. Всего на счету Роналду 18 голов и три результативные передачи в 19 играх.

Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Кротоне» и вернуться на третье место в турнирной таблице.