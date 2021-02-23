СМИ: «Ростов» расторгнет контракт с Еременко

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко с высокой долей вероятности покинет свой нынешний клуб.

По информации из Telegram-канала журналиста Нобеля Арустамяна, дончане планируют расторгнуть контракт с 33-летним финном.

«Ростов» и Еременко близки к расторжению контракта. Контракт будет прекращен по обоюдному согласию», — написал Арустамян.

Еременко выступает за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее «Ростов» уступил «Ахмату» и вылетел из Кубка России.