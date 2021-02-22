Ефимова пожаловалась на негативное отношение со стороны иностранцев

Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова в интервью «Матч-ТВ» пожаловалась на негативное отношение со стороны иностранцев.

Многократная чемпионка мира также призналась, что пока не знает, когда она завершит спортивную карьеру.

«Я эмоционально устала, что надо все время доказывать, что у тебя нет допинга, что ты не верблюд, что можешь выступать. Некоторые иностранцы, особенно в Америке, как-то негативно относятся. Мне уже не хочется воевать», — сказала Ефимова.

Ранее сообщалось, что Юлия Ефимова опровергла свою беременность.