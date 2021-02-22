Министр спорта Подмосковья назвал неожиданным вылет «Химок» из Кубка России

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мыслями о вылете подмосковных «Химок» из Кубка России, передает «Спорт-Экспресс».

В матче 1/8 финала турнира подмосковный клуб был разгромлен самарскими «Крыльями Советов» со счетом 0:4. По мнению Терюшкова, этот результат стал неожиданным.

«Это неожиданный результат. Удаление на 15-й минуте немного нам сломало игру. «Крылья» победили по делу, они были свежие и быстрее нас. Не получилось здесь, будем готовиться к чемпионату России — это наша основная цель», — заявил Терюшков.

При этом он также добавил, что вопросов по судейству у него нет.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» переиграли «Химки» и вышли в 1/4 финала Кубка России.