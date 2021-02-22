Теннисист Медведев выразил желание поехать на Олимпиаду

Новоиспеченная третья ракетка мира Даниил Медведев выразил желание поехать на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Australian Open в YouTube.

По его словам, если на Игры от России смогут отобраться четыре спортсмена, то это будет большим успехом.

«Олимпиада — это очень важный турнир. Он проходит раз в четыре года, ее трудно сравнивать с «Большими шлемами». Мне кажется, все атлеты мечтают сыграть на Олимпиаде.



Все будет отталкиваться от ситуации с коронавирусом», — сказал Медведев.

Ранее Даниил Медведев поделился планами на ближайшее время.