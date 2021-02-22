Губерниев призвал не относиться всерьез к статье в норвежском СМИ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал не относиться всерьез к статье в норвежском издании Dagbladet с критикой российских биатлонистов. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, верить написанному в этой газете категорически нельзя.

«Мы прекрасно понимаем, зачем они это делают. Идет непростое выяснение отношений между Россией и Европой. Газетенка совершенно дурацкая.

Нельзя относиться к этому серьезно. Они просто ловят хайп», — сказал Губерниев.

Ранее депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Дмитрий Свищев отреагировал на критику отечественных биатлонистов от норвежского издания Dagbladet.