Овечкин прокомментировал победу «Вашингтона» над «Нью-Джерси»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча прошла в Вашингтоне и закончилась со счетом 4:3. Овечкин записал себе в актив одну заброшенную шайбу.

«Считаю, что вышло хорошо, когда мы забили гол в большинстве. Это было очень важно для нас... Это как бы придало нам импульс. Как видите, в третьем периоде мы играли умно и ждали своего шанса, а когда в нашей команде есть Ти Джей Оши, он каждый раз горячий», — передает слова россиянина официальный сайт НХЛ.

К слову, по итогам матча с «Нью-Джерси» Овечкин приблизился к рекордсменам лиги по количеству шайб, заброшенных в большинстве. Представитель России (262) занимает третью строчку по этому показателю.

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