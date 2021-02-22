Энди Маррей и Криштиану Роналду обменялись футболками

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей и лидер туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду дистанционно обменялись футболками.

«Большое спасибо, Криштиану! Я твой большой фанат, очень тебе признателен. Жаль, что не могу посетить твои матчи, но тоже подписал для тебя футболку и ракетку, с которой играл на этой неделе», — сказал британский теннисист.

На футболке Маррей оставил надпись: «Спасибо за то, что вдохновляешь меня!»

Напомним, что из-за положительного теста на COVID-19 Маррей снялся с Australian Open — 2021.

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