Энди Маррей и Криштиану Роналду обменялись футболками
Анатолий Ильинский
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Экс-первая ракетка мира Энди Маррей и лидер туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду дистанционно обменялись футболками.
«Большое спасибо, Криштиану! Я твой большой фанат, очень тебе признателен. Жаль, что не могу посетить твои матчи, но тоже подписал для тебя футболку и ракетку, с которой играл на этой неделе», — сказал британский теннисист.
На футболке Маррей оставил надпись: «Спасибо за то, что вдохновляешь меня!»
Напомним, что из-за положительного теста на COVID-19 Маррей снялся с Australian Open — 2021.
Ранее Джокович заявил о перерыве в карьере.
�� CRISTIANO RONALDO E ANDY MURRAY— skysport (@SkySport) February 20, 2021
�� Scambio di maglie tra campioni#SkySport #Ronaldo #CR7 #Murray #AndyMurray pic.twitter.com/kOvzB1ZJOY