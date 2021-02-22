Медведев: в финале Australian Open Джокович сломал меня

Россиянин Даниил Медведев порассуждал о возможных причинах неудачи в финале Australian Open — 2021, передает «Чемпионат».

В решающем матче турнира отечественный теннисист уступил сербу Новаку Джоковичу в трех сетах со счетом 5:7, 2:6, 2:6.

«Джокович психологически сломал меня? Да, абсолютно верно. Ты играешь один на один — кто конкретно будет в этот день сильнее, тот и победит из-за различных мелких факторов. Безусловно, сегодня он был сильнее меня... Можно сказать, Новак «сломал меня» и в плане тенниса, и в плане психологии. В какой-то момент я вроде бы знал, что делать, но у меня не получались некоторые удары. Из-за этого я злился на себя, разговаривал с собой.

Ракетку, наверное, я сломал из-за злости... И чтобы хоть как-то вернуться на землю. Вот только в итоге ничего не получилось — раз, и я уже стою с блюдцем финалиста AО», — заявил Медведев на пресс-конференции для российских СМИ, организованной Федерацией тенниса России (ФТР).

Ранее Медведев сломал ракетку о корт во время второго сета финала Australian Open.