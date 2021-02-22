Волков отреагировал мемом на победу Льюиса над Блейдсом

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков отреагировал на слова топового тяжеловеса Деррика Льюиса о потенциальном поединке с Алистаром Оверимом.

Накануне Льюис нокаутировал Кертиса Блейдса и стал одним из главных претендентов на титул.

«Ну да, ну да, пошел я на хрен», — написал Волков в комментариях под постом UFC Russia в Instagram.

Стоит отметить, что в своем последнем поединке Волков встречался с Оверимом и нокаутировал его на третьей минуте второго раунда.

В октябре 2018 года Александр проиграл нокаутом Льюису и с того момента не раз говорил о реванше против представителя США.

Ранее Олейник и Орловский проиграли в UFC.