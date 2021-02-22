Соперник Дацика рассказал, почему выпал за канаты

20 февраля российский боец ММА Вячеслав Дацик нокаутировал Тайсона Дижона. Поединок прошел на вечере бокса в Красногорске и закончился в четвертом раунде.

Уже после поражения Дижон признался, что был готов продолжить схватку.

«Не планировал заканчивать... Рефери обычно считает, потом спрашивает, готов ли продолжать. Он берет перчатки, проверяя, как боксер держит руки... А он этого не сделал. Я встал и ждал его, но он просто сказал «стоп». Первый, второй и третий раунды были моими. Не было мыслей остановиться, ведь я выигрывал по раундам.

Почему я выпал за канаты? Оппонент — тяжеловес. Даже если толкнет, это будет ощутимо. Я не получил травм и чувствую себя нормально, однако пока на адреналине. Точно смогу ответить завтра, а сейчас хочется лишь отдыха», — цитирует атлета «Матч ТВ».

Ранее бой Чудинова и Чилембы завершился ничьей.