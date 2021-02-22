Хабиб раскритиковал уровень Тони Фергюсона

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о своем принципиальном оппоненте Тони Фергюсоне.

Россиянин сожалеет, что так и не встретился с американцем в октагоне. Их супербой срывался пять раз.

«Клянусь, я никогда не считал Фергюсона элитным бойцом! Он очень хороший. Был. Но я его никогда не считал элитным. Нельзя быть элитным легковесом в 37 лет. Это никому никогда не удавалось и не удастся, даже мне, Хабибу Нурмагомедову. В 37 лет в тяжеловесах — окей, но никак не в легком дивизионе! Таково мое убеждение.

С 2016-го Фергюсон подрался с Ли, Петтисом, Барбозой и Серроне. У них на четверых 20 поражений за эти четыре года. Тони почти пять лет ни с кем нормальным не дрался. В 2020 году он встретился с молодыми хорошими бойцами — Гэтжи и Оливейра абсолютно доминировали и разобрали его. Да, я мечтал о встрече с Фергюсоном, без разговоров. Но Всевышний не захотел этого. Просто не суждено», — рассказал Хабиб в разговоре с бойцом ММА Магомедом Исмаиловым.

Ранее Льюис победил Блейдса в главном поединке UFC Fight Night 185.