Чемпион UFC Блахович готов нокаутировать Адесанью в их супербое

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Ян Блахович порассуждал о поединке с обладателем титула в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

Напомним, что в этой схватке непобежденный Адесанья может стать пятым «двойным чемпионом» в истории UFC.

«Вижу нокаут во втором раунде. Это будет удар левой рукой в голову... Я уверен!» — цитирует Блаховича BJPenn.

К слову, поединок между чемпионами UFC возглавит 259-й номерной турнир, который назначен на 6 марта.

Ранее Олейник и Орловский проиграли в UFC.