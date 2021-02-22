Чемпион UFC Блахович готов нокаутировать Адесанью в их супербое
Анатолий Ильинский
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Ян Блахович порассуждал о поединке с обладателем титула в среднем весе Исраэлем Адесаньей.
Напомним, что в этой схватке непобежденный Адесанья может стать пятым «двойным чемпионом» в истории UFC.
«Вижу нокаут во втором раунде. Это будет удар левой рукой в голову... Я уверен!» — цитирует Блаховича BJPenn.
К слову, поединок между чемпионами UFC возглавит 259-й номерной турнир, который назначен на 6 марта.